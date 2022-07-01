Başsavcı Akın, Kayseri'ye veda etti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın için uğurlama töreni düzenlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın için uğurlama töreni düzenlendi. Başsavcı Akın için, Kayseri Adalet Sarayında düzenlenen törende hakimler, savcılar, adliye personelini ve emniyet güçleri hazır bulundu. Uğurlamaya gelenlerle tokalaşan Akın, helallik alarak kentten ayrıldı. AA / Murat Asil - Güncel Hakimler ve Savcılar Kurulu Balıkesir Başsavcı Kayseri Güncel Haberler

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