Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda Elektronik Harp Artıyor

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında elektronik harbin arttığı uyarısında bulundu.

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, "Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) üzerinden yapılan çok sayıda rapor ve izleme sonucunda, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında artan elektronik müdahale olduğu doğrulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Elektronik harbin seviyesinin daha geniş bölge genelinde artmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Basra Körfezi içindeki yoğunluk ve şiddetin, gemilerin konum raporlamasını ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, gemi kaptanlarının dikkatli seyretmeleri ve elektronik harp vakalarını UKMTO'ya raporlamaya devam etmeleri tavsiye edildi.