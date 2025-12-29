Kocaeli'de başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başörtüsüyle alay eden Z.N.A. isimli kadın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki kafeteryada bir kadının, başındaki örtüyü çıkarıp alay edici ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Kimliği tespit edilen Z.N.A. (23), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Z.N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
