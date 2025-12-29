Haberler

Kocaeli'de başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başörtüsüyle alay eden Z.N.A. isimli kadın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki kafeteryada bir kadının, başındaki örtüyü çıkarıp alay edici ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Kimliği tespit edilen Z.N.A. (23), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Z.N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası