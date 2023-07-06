Başörtüsüne Hakaret Eden Muhabir Şikayetçi Oldu

BEŞİKTAŞ'TA röportaj yapmak istediği Aylin A. tarafından terslenerek başörtüsüne hakaret edildiğini iddia eden özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Mercan duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret de benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle hakaretlerle eleştiremez" dedi.< İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan katılırken; sanık Aylin A.'nın avukatı Başar Yaltı hazır bulundu. Şikayetçi Meryem Nas Mercan, "Olay tarihinde kameraman arkadaşımla birlikte kış ortasında yaz meyvelerinin satışıyla ilgili program yapıyorduk. Sanık manavda meyve ve sebzelere bakıyordu. Göz göze geldik. Bunun üzerine yaklaşarak mikrofonu tutup 'Neler alıyorsunuz' diye sordum. O da bana 'Siz kim oluyor da çekim yapıyorsunuz' şeklinde ters bir yanıt verdi. Normal koşullarda çekim yapmak istemeyenler tepkisini 'Çekilmek istemiyorum' diyerek ifade ederler. Bu şekilde ters cevap verilince uzaklaştık. Daha sonra sanık kasaya yöneldi. Bana hitaben 'Başını aç da biraz oksijen gitsin. Sende oksijen eksikliği var' dedi. Bu sözü duydum ama o an anlamlandıramadım. Şaşkınlıkla kameraman arkadaşıma 'Ne dedi?' diye sordum. Kameraman arkadaşım da onun dediğini doğruladı. Ben de sanığa dönerek 'Başımı mı açmamı istiyorsunuz?' diye sordum. O da bana, 'Evet, her yerini' dedi. Sanığın bakışları da yadırgayıcıydı. Oldukça aşağılandığımı hissettim. Hatta bana 'Siz hala ABC öğrenememişsiniz. İnsan olamamışsınız' dedi. Tüm bu sözler görüntülerde vardır, şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel