Başörtüsüne Hakaret Eden Muhabir Hakkında Dava Açıldı

BEŞİKTAŞ'TA röportaj yapmak istediği Aylin A. tarafından terslenerek başörtüsüne hakaret edildiğini iddia eden özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Mercan duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret de benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle hakaretlerle eleştiremez" dedi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan katılırken; sanık Aylin A.'nın avukatı Başar Yaltı hazır bulundu. Şikayetçi Meryem Nas Mercan, "Olay tarihinde kameraman arkadaşımla birlikte kış ortasında yaz meyvelerinin satışıyla ilgili program yapıyorduk. Sanık manavda meyve ve sebzelere bakıyordu. Göz göze geldik. Bunun üzerine yaklaşarak mikrofonu tutup 'Neler alıyorsunuz' diye sordum. O da bana 'Siz kim oluyor da çekim yapıyorsunuz' şeklinde ters bir yanıt verdi. Normal koşullarda çekim yapmak istemeyenler tepkisini 'Çekilmek istemiyorum' diyerek ifade ederler. Bu şekilde ters cevap verilince uzaklaştık. Daha sonra sanık kasaya yöneldi. Bana hitaben 'Başını aç da biraz oksijen gitsin. Sende oksijen eksikliği var' dedi. Bu sözü duydum ama o an anlamlandıramadım. Şaşkınlıkla kameraman arkadaşıma 'Ne dedi?' diye sordum. Kameraman arkadaşım da onun dediğini doğruladı. Ben de sanığa dönerek 'Başımı mı açmamı istiyorsunuz?' diye sordum. O da bana, 'Evet, her yerini' dedi. Sanığın bakışları da yadırgayıcıydı. Oldukça aşağılandığımı hissettim. Hatta bana 'Siz hala ABC öğrenememişsiniz. İnsan olamamışsınız' dedi. Tüm bu sözler görüntülerde vardır, şikayetçiyim" diye konuştu.

Aylin A'nın avukatının çekime ısrarla devam ettiğine yönelik sorusuna karşı Mercan, "Asla böyle bir şey yoktur, kişi istemediği takdirde röportaja devam edilmez. Kimseye ısrarımız olmaz. Kamera ve mikrofonun inmesi üç saniye içinde gerçekleşmiştir. 'Oksijen', 'örümcek ağı' gibi kelimeler 28 Şubat'ın kelimeleridir. Psikolojik olarak etkilendiğimden dolayı bir hafta işe gitmedim. Ben başörtüsünü dini emir olduğundan ötürü takmaktayım. Dini değer olmadığına yönelik beyanları kabul etmiyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİM TACİZ EDİLMİŞTİR"

Sanık avukatı Başar Yaltı ise müvekkilinin başörtüsü sözcüğünü söylemediğini belirterek, "Şikayetçi de sanığın dediği sözü duymamış, müvekkilin arkasından kendisi gitmiştir. Burada ışık ve mikrofon müvekkile dayatılarak müvekkilim taciz edilmiştir. İddianın dinin emir ve yasaklarıyla ilgisi yoktur" diye konuştu. Avukat Yaltı, ayrıca şikayetçi Mercan hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan şikayette bulunduklarını, soruşturmaya takipsizlik verildiğini ve buna itiraz ettiklerini kaydetti. Meryem Nas Mercan hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

"BAŞÖRTÜSÜNE HAKARETLE MİNİ ETEĞE YAPILAN HAKARET AYNIDIR"

Duruşma sonunda basın mensuplarının soruları üzerine Meryem Nas Mercan, sanık avukatının "Başörtüsü kutsal bir değer değildir" dediğini belirterek "Zaten müvekkili benim başörtüme hakaret etmiş. 28 Şubat zihniyetini kullanarak 'Kafan hava alsın' demiş, avukata da başörtüsü zaten kime göre, neye göre kutsal değerdir diyor. Apaçık ortada değil mi bu durum? Sonuçlanmadı. Eylül'de yine mahkememiz olacak ama başörtüsü davasını ben bırakmayacağım. Sadece benim konum değil bu. Tüm Türkiye, tüm dünya. ve başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret de benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle hakaretlerle eleştiremez. Saldırgan tavrını sergileyemez, gösteremez ben bunu kabul etmiyorum, etmeyeceğim de " dedi.

11 Ocak 2023 gerçekleşen olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.