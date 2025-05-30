Başörtüsü Özgürlüğü Anayasa'da Güvencelensin

Başörtüsü Özgürlüğü Anayasa'da Güvencelensin
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, başörtüsü özgürlüğünün Anayasa'da güvence altına alınması gerektiğini belirtti. 5 milyon 293 bin imzayla desteklenen kampanya, inanç temelli ayrımcılıklara son verecek kalıcı düzenlemeyi talep ediyor.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, başörtüsü özgürlüğünün Anayasa'da açıkça güvence altına alınması gerektiğini belirterek, inanç temelli ayrımcılıkların önüne geçecek kalıcı bir düzenleme talep etti. Yalçın, Memur-Sen'in düzenlediği imza kampanyasında toplanan 5 milyon 293 bin imzayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim etmeden önce TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu, başörtüsüne anayasal güvence ve aile kurumunun korunması amacıyla yürüttüğü imza kampanyasında topladığı 5 milyon 293 bin imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Meclis'e teslim öncesinde yaptığı açıklamada, başörtüsü özgürlüğünün anayasal teminat altına alınması gerektiğini belirterek, toplumda inanca dayalı ayrımcılıkların önüne geçecek kalıcı bir düzenleme çağrısında bulundu.

"Başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı"

"Aile yapısını korumak ve başörtüsüne anayasal güvence sağlamak amacıyla başlattığımız 'Anayasa değişsin, aile korunsun' kampanyasını tamamladık" diyen Yalçın, 3 aylık süreçte Türkiye genelinde kurulan stantlar ve dijital platformlar aracılığıyla büyük bir toplumsal destek sağlandığını ifade etti.

Kılık kıyafet özgürlüğü konusunda yönetmelik değişikliklerine rağmen uygulamada bazı çelişkilerin sürdüğünü belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Bazılarının bu özgürlüğe karşı hazımsızlığı, Türkiye İnsan Hakları Kurumuna taşıdığımız birçok dava ve şikayet, bir şeyi net olarak gösteriyor; bu, yönetmelikle ihdas edilecek bir şey değil. Onun için Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır."

"Yönetmeliklerle çözülemeyen bu sorunlar, ancak anayasal teminatla kalıcı çözüme kavuşur" diye konuşan Yalçın, tüm toplumu bu konuda duyarlılığa ve TBMM'yi inisiyatif almaya davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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