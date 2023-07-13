Başörtülü Öğrencinin Staj Başvurusu Kabul Edilmedi İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı

Başörtülü olduğu için üniversite öğrencisi Nezaket A'nın staj başvurusunu kabul etmediği iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen o dönem kolejin ilkokul müdürü olan Özlem Ö. hakim karşısına çıktı. Özlem Ö. staj belgesi olmadığı için şikayetçinin başvurusunu kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

BAŞÖRTÜLÜ olduğu için üniversite öğrencisi Nezaket A'nın staj başvurusunu kabul etmediği iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen o dönem kolejin ilkokul müdürü olan Özlem Ö. hakim karşısına çıktı. Özlem Ö. staj belgesi olmadığı için şikayetçinin başvurusunu kabul etmediğini belirterek " Kamuoyu baskısı sebebiyle okuldan istifaya zorlandım ve ertesi gün istifa ettim. Haksız yere suçlandım" diyerek beraatini talep etti.< İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özlem Ö. gelirken; şikayetçi Nezaket A. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.