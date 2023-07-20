Başörtülü Kadın Kılığında Banka Soygunu Yapan Şüpheli Yakalandı

KADIN KILIGINDA BANKA SOYDU

Olay Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki özel bir bankada dün öğle saatlerinde meydana geldi.

SOYGUN ANINI GÜVENLİ KAMERALARI KAYDETTİ

8 SAAT SONRA YAKALANDI

SOYGUNDA ANNESİNİN KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ

BORÇ YÜZÜNDEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ceyhun Y.'nin daha önceden suç kaydı olmadığı öğrenildi. Matbaa işçisi olarak çalışan Ceyhun Y.'nin borcu olduğunu olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin olayda sonra borçlarının bir kısmını ödediği, yakalandığında yanındaki parayla diğer borçlarını kapatmaya gittiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.