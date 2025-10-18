Haberler

Başkurtistan'da Fabrikada Patlama: 3 Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Sterlitamak şehrindeki Avangard fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kadının hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, dün bölgedeki Sterlitamak şehrinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habirov, Telegram kanalından, dün "Avangard" isimli fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olay yerini incelediğini kaydeden Habirov, fabrikada patlayıcı maddelerin üretildiğine dikkati çekerek, "Patlama, insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle gerçekleşmedi. Olay nedeni araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Habirov, "Patlama sonucu fabrikadaki bir bina yıkıldı. Maalesef, 3 kişi yaşamını yitirdi. Bunların hepsi kadın. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişi hastanede bulunuyor." bilgisini verdi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Habirov, dün Sterlitamak kentindeki Avangard fabrikasında medyana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Avangard fabrikası

Federal devlet fabrikası Avangard, 2. Dünya Savaşı esnasında Rus ordusuna mühimmatın sağlanması amacıyla 1943'te faaliyete geçmişti. Halihazırda devlet siparişlerini yerine getiren fabrikada, patlayıcı ve kimyasal madde üretiliyor, ayrıca ömrünü doldurmuş silah ve askeri teçhizat imha ediliyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.