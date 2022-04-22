Başkurdistan Cumhuriyeti temsilcilerinden SATSO'ya ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye temsilcisini ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Altuğ, Temsilci Marat Tansykkuzhin ile başdanışmanı Kaan Kenan Özyurt'u makamında ağırladı.

Ziyarette, Sakarya odağında yatırım imkanları, avantajları ve şehrin üretim potansiyeline yönelik istişarelerde bulunuldu.

Tansykkuzhin, şehrin üretici kimliği ve stratejik konumuyla yatırıma yönelik avantajlı olduğuna dikkati çekerek, kentin, Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki yatırımcıların ilgi odağında olduğunu belirtti.

Heyete, Sakarya ve SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Altuğ, sosyo-ekonomik açıdan sistemli ve planlı büyümeye sahip kentin, yatırımlar için cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Toplantıda, SATSO Üretim Ticaret Kurulu Başkanı Özkan Pınar ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.