Başkurdistan Cumhuriyeti arama kurtarma ekipleri enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nden 25 kişilik gönüllü ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan 3 kişiyi, 6 gün sonra sağ çıkardı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nden 25 kişilik gönüllü ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan 3 kişiyi, 6 gün sonra sağ çıkardı.
Ekipten yapılan videolu açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Türk ekiplerle depremin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan karı koca ve bir çocuktan oluşan aileyi kurtardığı bildirildi.
Enkazdan çıkarılan ailenin, sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Güncel