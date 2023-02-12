Başkurdistan Cumhuriyeti arama kurtarma ekipleri enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardı Güncel Haberler Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nden 25 kişilik gönüllü ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan 3 kişiyi, 6 gün sonra sağ çıkardı. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nden 25 kişilik gönüllü ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan 3 kişiyi, 6 gün sonra sağ çıkardı. Ekipten yapılan videolu açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Türk ekiplerle depremin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan karı koca ve bir çocuktan oluşan aileyi kurtardığı bildirildi. Enkazdan çıkarılan ailenin, sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Rusya Federasyonu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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