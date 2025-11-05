Başkonsoloslar Konferansı Ankara'da Yapılacak

(ANKARA) - Bu sene ilk kez yapılacak Başkonsoloslar Konferansı, 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" temasıyla gerçekleştirilecek Konferans'ın resmi açılışını yapacak. Konferans ile Türkiye'nin Başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacak Konferans'ta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'nin Başkonsoloslarına hitap ederek Konferans'ın resmi açılışını yapacak.

Konferans kapsamında, Başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumların düzenlenmesi bekleniyor.

Konferans'taki oturumlara, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer Bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililer de katılacak.

Türkiye'nin Başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı Konferans'ın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor.

"Türkiye, Başkonsolosluk sayısı bakımında dünyada ilk üçte"

Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin Başkonsolosluklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye, Başkonsolosluk sayısı bakımından dünyada ilk üçtedir. 44 farklı ülkede bulunan Türk Başkonsolosluklarının sayısı 99'dur. Türkiye'nin ayrıca, Niş Konsolosluk Bürosu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanslığı ve Taipei Ticaret Ofisi mevcuttur. Türkiye'nin Avrupa kıtasında 52, Asya kıtasında 29, Amerika kıtasında 10, Afrika kıtasında 6 ve Okyanusya kıtasında 2 Başkonsolosluğu bulunmaktadır.

Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde açılan ilk Başkonsolosluğu Selanik Başkonsolosluğu olup, son açılan Başkonsolosluğu Türkistan Başkonsolosluğu'dur. Avrupa kıtasında en fazla Türk Başkonsolosluğu bulunan ülke yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'dır. Bu ülkedeki Türk Başkonsolosluklarının sayısı 14'tür.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,8 milyon Türk vatandaşına farklı konsolosluk hizmetleri verilmektedir. Türk Büyükelçiliklerinin Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklarını bir günde randevulu olarak yaklaşık üç bin 500 Türk vatandaşı ziyaret etmekte, günlük dokuz binin üzerinde konsolosluk işlemi yapılmaktadır. Türkiye, Başkonsolosluklarında gerçekleştirdiği 80 civarında farklı işlemle vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet veren ülkelerin arasında yer almaktadır. Pasaport, noter ve kimlik kartı işlemleri en çok yapılan ilk üç işlemdir. Dünyanın en kuzeyindeki Türk Başkonsolosluğu St. Petersburg Başkonsolosluğu, en güneyindeki Başkonsolosluğu Melburn Başkonsolosluğu, en doğusundaki Sidney Başkonsolosluğu ve en batısındaki Vancouver Başkonsolosluğu'dur."