Haberler

Başkonsoloslar Konferansı Ankara'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Başkonsoloslar Konferansı, 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara'da 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılışını yapacağı konferansta, Türkiye'nin yurt dışındaki başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Başkonsoloslar Konferansı" 6-8 Kasım'da Ankara'da "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" temasıyla düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Başkonsoloslar Konferansı" bu yıl ilk kez toplanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumlar düzenlenecek.

Konferans kapsamında tertiplenecek oturumlara, Dışişleri Bakanlığının yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililer de katılım sağlayarak başkonsoloslarla kapsamlı istişareler gerçekleştirilecek.

Konferans, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesini ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefliyor. Konferansın çıktılarıyla ilerleyen döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi amaçlanıyor.

Başkonsoloslukların faaliyetleri

Türkiye, başkonsolosluk sayısı bakımından dünyada ilk üçte yer alıyor. 44 farklı ülkede 99 Türk başkonsolosluğu bulunuyor. Türkiye'nin ayrıca Niş Konsolosluk Bürosu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanslığı ve Taipei Ticaret Ofisi mevcut.

Türkiye'nin Avrupa kıtasında 52, Asya kıtasında 29, Amerika kıtasında 10, Afrika kıtasında 6 ve Okyanusya kıtasında 2 Başkonsolosluğu bulunuyor.

Türkiye, Cumhuriyet döneminde ilk başkonsolosluğu Selanik'te açtı. Son olarak da Türkistan Başkonsolosluğu açıldı.

Avrupa kıtasında en fazla Türk Başkonsolosluğu bulunan ülke yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya ve bu ülkede 14 Türk Başkonsolosluğu bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,8 milyon Türk vatandaşına farklı konsolosluk hizmetleri veriliyor. Türk Büyükelçiliklerinin Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklarını bir günde randevulu olarak yaklaşık 3 bin 500 Türk vatandaşı ziyaret ediyor, günlük 9 binin üzerinde konsolosluk işlemi yapılıyor.

Türkiye, Başkonsolosluklarında gerçekleştirdiği 80 civarında farklı işlemle vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet veren ülkelerin arasında yer alıyor. Pasaport, noter ve kimlik kartı işlemleri en çok yapılan ilk 3 işlem arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.