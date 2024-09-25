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Başkonsolos Topçu, Türkmen Kız Lisesi'ni Ziyaret Etti

Başkonsolos Topçu, Türkmen Kız Lisesi'ni Ziyaret Etti
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Garibi Türkmen Kız Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Eğitim konusunun önemine vurguda bulunan Topçu, Türkmen eğitimine destek olmanın gerekliliğini dile getirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'deki Garibi Türkmen Kız Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkonsolos Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilköğretim yılının ilk gününde Garibi Türkmen okuluna geldiklerini ve okul zilini beraber çaldıklarını belirterek, gençlerin ilk gün coşkusuna şahit olduklarını belirtti.

Topçu, "Türkmen soydaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman arkasındayız. Bu arkasında olduğumuz alanların en önemlilerinden birisi de eğitim konusu. Eğitimsiz hiçbir şekilde geleceğimizi, kimliğimizi, birliğimizi ve dilimizi muhafaza edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşım ışığında Türkiye olarak Türkmen eğitimine her alanda destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Topçu, ziyaret ettikleri okulun TİKA tarafından zamanında onarıldığı ve ihtiyaçlarının giderildiğine işaret etti.

Topçu, öğrenci ve öğretmenlerin başarılı, huzurlu ve keyifli bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Türkmen okulu ziyaretinin ardından Erbil'deki huzurevini de ziyaret eden Başkonsolos Topçu, burada 60'tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Diplomasi Politika Türkiye Kültür Eğitim Güncel Erbil

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