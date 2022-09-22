Başkonsolos Güzel, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye'nin Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkileri ile akademik iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesinin son yıllarda yaptığı uluslararası çalışmalar ve Bulgaristan üniversiteleri ile olan iş birlikleri hakkında bilgiler veren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'da çok sayıda üniversite ile ilişkilerimiz ve ikili anlaşmalarımız var. Burgaz şehrinden Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında türünün en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projelerinden birini hayata geçirdik. Sınır ötesi iş birliği ile Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarının analizlerini yaparak çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak istiyoruz. Yükseköğretim bağlamında kurulmuş olan ilişkileri, yeni projeler ve etkinliklerle geliştirmeyi hedefliyoruz. İki komşu ülke arasında ilişkileri geliştirecek her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yeni iş birliklerine hazırız."

Başkonsolos Güzel ise Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalardan ve projelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesinin hızla büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu dile getiren Güzel, Burgaz üniversiteleri ile olan güçlü iş birliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilere de önemli katkı sağladığını belirtti.