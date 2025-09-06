Başkomiser Metin K., Eşinin Sevgilisini Vurarak Öldürdü

Haberler

Elazığ'da Başkomiser Metin K., evine döndüğünde eşinin Orhan Ö. ile birlikte olduğunu görünce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Metin K., Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELAZIĞ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldüren Başkomiser Metin K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
