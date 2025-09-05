Başkomiser, Evinde Tartıştığı Kişiyi Vurarak Öldürdü

ELAZIĞ'da Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Metin K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.