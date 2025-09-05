Haberler

Başkomiser, Evinde Tartıştığı Kişiyi Vurarak Öldürdü

Başkomiser, Evinde Tartıştığı Kişiyi Vurarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Başkomiser Metin K., evine döndüğünde karısı ve Orhan Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Orhan Ö., Metin K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Metin K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.