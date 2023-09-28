Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti

Baskil Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kurumları ziyaret etti.

Baskil Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kurumları ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, beraberindeki din görevlileri ile Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve diğer kurumlara ziyarette bulundu.

Çakır, "Müftülük olarak bu haftayı dolu geçirip mülki idarecilerimize ve vatandaşlarımıza Mevlid-i Nebi Haftası hakkında bilgiler veriyoruz. Ziyaretlerimizin verimli geçtiğine inanıyoruz, tüm İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyorum." dedi.