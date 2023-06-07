Baskil Kaymakamlığı Kimyasal İlaçlama Uyarısı Yaptı

Baskil Kaymakamlığı tarafından kimyasal ilaçlama uyarısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, demiryolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demiryolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Demiryollarında yapılan ilaçlamada, can ve mal emniyeti açısından ilaçlama yapılacak sahalara yaklaşılmaması, hayvan sokulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.