Baskil Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı - Haberler

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Baskil Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kaymakam Yılmaz, mesajında, her yıl 18-24 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Yaşlılar Haftası'nda ileri yaştaki vatandaşların sorunlarına dikkat çekildiğini bildirdi.

"Bizlere her zaman örnek olan büyüklerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya ve beklentilerine uygun hizmetleri en etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, bu duygularla ileri yaştaki vatandaşların Yaşlılar Haftası'nı kutladığını, onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler dilediğini belirtti.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Mahmut Sami, Mart, Güncel, Haberler

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