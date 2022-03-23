Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret ettiYılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu ile görüştü.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu ile görüştü.

Hoşoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin önemine değindi.

Yılmaz, "Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasını temenni ediyorum." dedi.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Mahmut Sami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title