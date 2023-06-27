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Baskil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Baskil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Güncel Haberler

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaymakam Kundakçı, mesajında, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini belirterek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Belediye Başkanı Akmurat da Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, mesajında, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini belirterek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanı Akmurat da Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Kurban Bayramı İhsan Akmurat Ömer Tuğrul Güncel Haberler

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