Baskil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaymakam Kundakçı, mesajında, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini belirterek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Belediye Başkanı Akmurat da Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.