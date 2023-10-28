Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Baskil Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kundakçı, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün önderliğinde başlayan milli mücadelenin, büyük zaferle noktalandığını belirtti.

Kundakçı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını birlik beraberlik içinde ilk günkü coşku ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesiyle gücünü milletten alır. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki milletin kendisidir. Milli mücadele, bunun en güzel ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz yurdu bize vatan yapan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz Türk milletinin ve Baskilli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."