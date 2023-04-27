Baskil Kaymakamı Kundakçı, Bozoğlak köyünü ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Kundakçı, Bozoğlak köyü ve Dolama mezrasını ziyaret ederek köyde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşlarla istişarede bulundu.

Kundakçı, köyleri ziyaret ederek yapılacakları çalışmaları bizzat yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, bu kapsamda bugün gerçekleştirdikleri ziyarette de vatandaşların talebi olan yol ile ilgili inceleme yaptıklarını söyledi.

Ardından depremden etkilenerek köye yerleşen vatandaşları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlatan Kundakçı, taleplerini dinlediklerini belirtti.

Kundakçı, "Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.