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Baskil'de Yaban Domuzu Yiyecek Ararken Görüntülendi

Baskil'de Yaban Domuzu Yiyecek Ararken Görüntülendi
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek arayan bir yaban domuzu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Domuz kısa bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Baskil ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arazide kısa bir süre dolaşan yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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