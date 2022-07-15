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Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, ilçede bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.

Yılmaz, Akmurat ve beraberindekiler daha sonra şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Baskil Merkez Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlendi.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

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