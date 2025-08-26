Baskil'de Sancaktar Abdulvahap Gazi Aşevi Açıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Sancaktar Abdulvahap Gazi Aşevi düzenlenen törenle açıldı. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı ve çeşitli davetliler katıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Sancaktar Abdulvahap Gazi Aşevi düzenlenen törenle açıldı.

Sancaktar Abdulvahap Gazi Kültür ve Eğitim Derneğince Suyatağı köyü Kale Mezrası'nda kurulan aşevinin açılışı için tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ferhat Elibol tarafından yapılan duanın ardından aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Tuncer Turus, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Balıbey, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Sancaktar Abdulvahap Gazi Kültür Eğitim Derneği Başkanı Caner Altunkara ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
