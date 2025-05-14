Baskil'de Öğrencilere Kan Bağışı Eğitimi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından öğrencilere kan bağışının önemi konusunda eğitim verildi. Uzmanlar, kan bağışının insan hayatındaki kritik rolü hakkında bilgilendirme yaptı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi.
Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce ilçedeki okullarda öğrencilere kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Merkezde görevli kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan ve Hasan Aydoğdu, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel