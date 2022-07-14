Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım Baskil Müftülüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Baskil Müftülüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Hollanda Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Baskil İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Baskil Şubesi'ne emanet edilen bağışlar ve kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, "Kapılarını çaldığımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm görebilmek, onların dua ve gönüllerinde yer almak, Allah'ın hoşnutluğuna vesile olacak inşallah." dedi. Çakır, hayırsever gurbetçilere ve Hollanda Diyanet Vakfı'na teşekkür etti. AA / Ramazan Kaplan - Güncel Hisarcık Hollanda Baskil Güncel Haberler

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