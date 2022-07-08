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Baskil'de Kurban Bayramı mesajları

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil'de Kurban Bayramı mesajları

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz mesajında, İslam aleminin ve tüm insanlığın birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesi temennisinde bulundu.

Bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini anlatan Yılmaz, "Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Kurban Bayramı'nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akmurat da mesajında, bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu, Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Kurban Bayramı İhsan Akmurat Sami Yılmaz Güncel Haberler

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