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Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Baskil İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Baskil İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine öğrenciler katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okuma kampanyası kapsamında öğrencilerle kitap okuduklarını belirterek, "Amacımız gençleri okumaya teşvik ederek okuma kültürünü geliştirmektir. Öğrencilerin okumaya ilgileri oldukça önemlidir. Kitap okuma etkinliğine katılan gençlere teşekkür ederim." dedi.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Hisarcık, gençlik, Baskil, Kitap, Güncel, Haberler

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