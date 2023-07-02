Baskil'de Kayısı İşçilerini Taşıyan Çapa Motoru Devrildi: 6 Yaralı

Baskil ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Alangören köyünde Harun A'nın kullandığı römorklu çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Harun A. ile yanındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.