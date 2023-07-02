Baskil'de Kayısı İşçilerini Taşıyan Çapa Motoru Devrildi: 6 Yaralı
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Baskil ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Alangören köyünde Harun A'nın kullandığı römorklu çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Harun A. ile yanındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Baskil ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan çapa motorunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alangören köyünde Harun A'nın kullandığı römorklu çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Harun A. ile yanındaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.