Baskil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerine din görevlileri katıldı.

İlçe Müftülüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve İlçe Vaizi Mustafa Ergün tarafından din görevlilerine seminer kapsamında eğitim verildi.

Seminere katılanlara katılım belgesi verildi.

Çakır, "Din görevlisi arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için eğitim düzenledik. Bu tür hizmet içi eğitimler oldukça verimi geçmektedir. Katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.