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Baskil'de Berat Kandili idrak edildi

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil'de Berat Kandili idrak edildi

Baskil Müftülüğü tarafından "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Baskil Müftülüğü tarafından "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Merkez Camisi'nde Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, programda, "Kültürümüzde kandil gecesi olarak bilinen, içerisinde şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat gecesinin insanoğlunun silkelenip kendi özüne dönmesi, kendini sorgulaması ve gönül dünyasını temizlemesi için Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Mahmut Sami, kandil, Baskil, Güncel, Haberler

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