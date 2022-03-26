Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde çok amaçlı salonunda yapılan toplantıda konuşan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akmurat, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan, milletiyle gönül bağı kurmuş teşkilatımız ile çalışmalara devam ediyoruz. Bizler alçak gönüllü, vefalı, ahlaklı bir nefer olmayı başarmış ve bu uğurda mücadele vererek çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah kutlu yürüyüşümüzde devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da ilçede yapılacak hizmetler noktasında çalıştıklarını anlatarak, hizmetlerde asla geri kalmayacaklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ise ilçe teşkilatı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.