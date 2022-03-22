Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti - Haberler

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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Çiğdemlik köyünü ziyaret etti.

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Çiğdemlik köyünü ziyaret etti.

Akmurat, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları ve Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz ile Çiğdemlik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, badem ve kayısı bahçelerini gezdi.

Köyde vatandaşlarla görüştüklerini aktaran Akmurat, taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

İhsan Akmurat, Ziraat Odası, Elazığ, Baskil, Güncel, Haberler

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