Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Çiğdemlik köyünü ziyaret etti.

Akmurat, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları ve Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz ile Çiğdemlik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, badem ve kayısı bahçelerini gezdi.

Köyde vatandaşlarla görüştüklerini aktaran Akmurat, taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.