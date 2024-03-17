Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu, milletin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin bir kez daha kanıtlandığı zafer olduğunu ifade etti.

Akmurat, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydetti.