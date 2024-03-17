Üye Girişi
Haberler

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

Güncelleme:

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu, milletin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin bir kez daha kanıtlandığı zafer olduğunu ifade etti.

Akmurat, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi İhsan Akmurat Çanakkale 18 Mart Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli?
title