"Basketbol Gençler B Kategorisi Grup Yarışmaları" Tatvan'da başladı - Haberler

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"Basketbol Gençler B Kategorisi Grup Yarışmaları" Tatvan'da başladı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "Basketbol Gençler B Kategorisi Grup Yarışmaları" başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, "Basketbol Gençler B Kategorisi Grup Yarışmaları" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığınca koordine edilen organizasyona Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Diyarbakır'dan 15 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, gazetecilere, bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Yarışlara 9 ilden 192 sporcunun katıldığını belirten Ak, "Müsabakalar 3 gün sürecek ve başarı elde eden takımlar yarı finallere katılmaya hak kazanacak. Şimdiden tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

basketbol, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haberler

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