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Sopron Basket finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sopron Basket finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Lig Dörtlü Final maçında Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükseldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Lig Dörtlü Final maçında Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanında Perfumerias Avenida ile Sopron Basket, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. İlk periyodu 22-13 önde tamamlayan Sopron, ikinci periyotta da rakibine 25-18'lik sağladı ve soyunma odasına 47-31 üstün girdi. Üçüncü periyot da Sopron'un 64-52 üstünlüğü ile geçerken, son periyotta da etkisini sürdüren Macar ekibi salondan 74-69 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Sopron Basket, finalde USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçının galibiyle karşılaşacak.

(İHA)

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

Sopron Basket finalde

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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