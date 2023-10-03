Başkentten Hatay'daki kardeş okula oyuncak ve kırtasiye malzemesi gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında, Ankara'daki ilkokul, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ın Defne ilçesindeki kardeş okula, oyuncak ve...

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında, Ankara'daki ilkokul, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ın Defne ilçesindeki kardeş okula, oyuncak ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Yenimahalle Şehit Aytaç Usta İlköğretim Okulunda, kardeş okul Defne'deki Şehit Şükrü Çolakoğlu İlkokulu'na 28 koli oyuncak, 7 koli zeka oyunu, 2 koli kırtasiye malzemesi ile 3 bisiklet gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile AK Parti ve MHP teşkilatından isimler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Serhan Güven, ÇEDES projesi kapsamında, geçen eğitim öğretim yılında belirlenen kardeş okula yaklaşık 1500 takım kıyafet gönderdiklerini, bu yıl da Hatay depreminde yıkılan Defne'deki Şehit Şükrü Çolakoğlu İlkokulu ile aynı okulun ana sınıfındaki öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan öğrenci Ezgi Beren Şahin, kardeş okula yardım malzemesi toplamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

2'nci sınıf öğrencisi Ömer Fatih Yakar da, depremzedelere oyuncak göndererek arkadaşlarını mutlu etmenin kendisini de mutlu edeceğini dile getirdi.