Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 34 kilo 600 gram esrar, 4 kilo 600 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 685 gram kokain, 254 gram bonzai, 500 kök hint keneviri 54 bin 598 uyuşturucu hap ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 434 zanlıdan 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Ankara Güncel Haberler

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