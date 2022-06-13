Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 42'sinin tutuklandığı operasyonlar sırasında 6,5 kilo eroin, 3,6 kilo metamfetamin, 200 gr esrar, 220 ecstacy ve 4 bin 100 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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