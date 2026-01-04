Haberler

Ankara'da beton bariyere ve minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkentte kontrolden çıkarak beton bariyere ve minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 06 FT 6207 plakalı otomobil, Etimesgut ilçesi Ayaş Bulvarı istikametinde kontrolden çıkarak önce beton bariyere ardından H.S. yönetimindeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Y.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ile yanında bulunan S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
