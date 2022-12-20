Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 44 kişinin yakalandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 44 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi. Aramalarda, 2 bin 593 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1194 cinsel içerikli kaçak ürün, 1 ton 126 kilogram kaçak tütün, 1000 bandrol, 637 litre etil alkol, 820 paket kaçak sigara, 490 litre kaçak alkollü içki, 31 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 milyon 691 bin 80 makaron ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Aralık Güncel Haberler

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