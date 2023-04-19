Başkentteki iki yeni itfaiye istasyonunun inşaatı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) Ankara'nın iki yeni bölgesinde kurulacak itfaiye istasyonunun inşaatının devam ettiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) Ankara'nın iki yeni bölgesinde kurulacak itfaiye istasyonunun inşaatının devam ettiği bildirildi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca inşa edilen istasyonlar, Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş mahallelerinde hizmet verecek.

Yenimahalle Yuva Mahallesi'nde 3 bin 6 metrekare arsa alanı üzerine 1360 metrekare inşaat alanında betonarme inşa edilen istasyon binası 2 katlı ve 4 itfaiye aracı kapasiteli, Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi'nde 2 bin 741 metrekare arsa alanı üzerine 662 metrekare inşaat alanında betonarme yapılan itfaiye istasyonu ise 2 katlı ve 3 araç kapasiteli olarak hizmet verecek.

Yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunan istasyonlarda, 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çeşitli sportif alanlar da yer alacak.

Bu yıl içinde tamamlanması planlanan istasyonlar ile başkent genelindeki istasyon sayısı 48'e ulaşacak.