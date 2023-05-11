Başkentteki depremzede seçmenlere bilet masrafı desteği

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen depremzedelerin otobüs ve tren bileti masrafları Ankara Valiliğinin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen depremzedelerin otobüs ve tren bileti masrafları Ankara Valiliğinin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonuyla karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ankara'ya gelen depremzedelerden oy kullanmak için ikametgahlarının bulunduğu illere gitmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) kurulan AFAD iletişim merkezine gelerek kayıt yaptırıyor.

Kayıt yapılmasının ardından otobüs ve tren biletlerini kendileri alan depremzedelerin banka hesaplarına bilet masrafları yatırılıyor.

Ankara AFAD personeli Sibel Kurt, geçen haftadan bu yana, depremlerin ardından Ankara'ya gelen ve seçimlerde oy kullanmak isteyen depremzedelerin ikamet ettiği illere gitmelerinde kolaylık sağlanması için uygulamanın başlatıldığını anlattı.

Kurt, "Vatandaşlarımız biletlerini alıyorlar. Daha sonra biz sisteme giriyoruz. Ziraat Bankasındaki hesaplarına biletlerin geri ödemeleri yapılıyor. Bu şekilde gidiş kolaylığı sağlanıyor." dedi.

Çok fazla başvuru olduğunu ifade eden Kurt, bu nedenle bazı otobüs firmalarının ek seferler açtığını belirtti.

Kurt, uygulamanın 13 Mayıs akşamına kadar devam edeceğini bildirdi.