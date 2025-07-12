Başkentteki Boya Fabrikasında Yangın

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Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında fabrikanın boya üretim bölümü tamamen yandı.

Başkentte bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın boya üretim bölümüne yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın boya üretim bölümünün tamamen yandığı olayda, hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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