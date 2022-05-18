Başkentteki apartman yangını hasara neden oldu - Haberler

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Başkentteki apartman yangını hasara neden oldu

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Başkentteki apartman yangını hasara neden oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Saray Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Dairede yangın nedeniyle hasar oluştu.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Pursaklar, Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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