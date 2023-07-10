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Başkentte zincirleme kaza: 3 yaralı

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Ankara'da Sincan-Ayaş yolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Başkentte zincirleme kaza: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da Sincan-Ayaş yolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara'da Sincan'dan Ayaş istikametine gitmekte olan 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda, 48 AKL 761 plakalı aracın sürücüsü A.A., 06 LMA 87 plakalı aracın sürücüsü E.A. ve aynı araçta yolcu olan F.Ş., yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları en yakın devlet hastanesine sevk etti. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

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