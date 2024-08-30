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Başkentte Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

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Başkentte, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Tören, vatandaşların alkışlarıyla sona erdi.

Başkentte, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi, TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibince çeşitli marşlar seslendirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler ile çeşitli meslek grupları da yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulunarak uzun süre alkışladı.

Resmi geçit, yürüyüşün ardından Ulus'taki Birinci Meclis önünde sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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